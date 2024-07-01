Cinayet gibi kazadan yeni görüntü! İstanbul Kağıthane'de üzerine beton mikseri devrilen Emir Berk öldü

İstanbul'da 8 yaşındaki Emir Berk'in öldüğü feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan olaya neden olan sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

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