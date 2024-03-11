11 Mart 2024, Pazartesi
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Cinayet gibi kazada yeni ifadeler! Katil Timur Cihantimur annesini arayıp bakın demiş
Yazar Eylem Tok Eyüpsultan'da yaptığı kazada bir kişinin ölümüne neden olan oğlunu Mısır'a oradan da ABD'ye kaçırmıştı. Haklarında tutuklama kararı çıkarılan firari anne ve oğlu için yapılan iade talebi sonrası yeni ifadeler de ortaya çıktı. İşte ayrıntılar…