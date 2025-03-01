Çin Seddi: Sonsuzluğa uzanan duvar! A Haber görüntüledi

Yeryüzünün en eski medeniyetlerinden biri olan Çin, dünya mirasının en çok bilinenlerinden biri olan Çin Seddi'ne ev sahipliği yapıyor. Peki uçsuz bucaksız devasa bir duvar olan Çin seddi, nasıl bir yer? A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek Çin Seddi'ne gitti. Duvarı karış karış gezdi, önemini ve tarihini anlattı. İşte tüm detaylar…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN