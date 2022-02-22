22 Şubat 2022, Salı
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'Cin çıkarma' bahanesiyle tecavüz etti! 2 bine yakın müstehcen fotoğraf ve video çıktı! Kadınlar yaşadıkları dehşeti böyle anlattı
Sözde ‘Bio enerji uzmanı’ ve ‘Yaşam koçu’ olarak tanıtan ve mağdur kadınlarla ‘cin çıkarma’ bahanesiyle zorla ilişkiye giren Bahadır Koyuncu hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. İddianameye mağdur kadınların ifadeleri damga vurdu. İşte kadınların yaşadıkları dehşet anları...