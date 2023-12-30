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Çıldır Gölü'nde atlı kızak sezonu başladı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.12.2023 13:09
Çıldır Gölü'nde kar kalınlığının 25 santimetreyi bulmasıyla atlı kızaklar ortaya çıktı. Bölgeye giden ziyaretçiler, donan göl üstüne kızakla gezinti yapmanın keyfini çıkarttı.
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