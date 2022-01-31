Çıldır Gölü ilgi odağı oldu! Turistler atlı kızağa hayran kaldı

Türkiye'nin kritik turizm noktalarından olan Ardahan'daki Çıldır Gölü, sahip olduğu büyüleyici doğal güzelliğiyle oldukça ilgi çekiyor. Göl, 4 mevsim yerli ve yabancı turistlerin uğrak adresi oluyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin 2. büyük gölü olan Çıldır Gölü'nün yüzeyi soğuklar sebebiyle 45 santimetre kalınlığında buz tuttu.

EN BÜYÜK EĞLENCE ATLI KIZAK

Gölü ziyaret etmeye gelen yerli ve yabancı turistlerin en büyük eğlencesi de atlı kızak oluyor.

Doğu Ekspresi ve tur operatörleriyle gelen yerli ve yabancı turistler Çıldır Gölü'ne uğramadan bölgeden ayrılmıyor.

Çıldır Gölü'nün buz tutan yüzeyinde bir süre gezen, fotoğraf çekilen vatandaşlar daha sonra sevdikleriyle birlikte atlı kızaklara binerek yüzeyi buz tutan gölde atlı kızak ile gezinti yapıyor. Soğuk havaya rağmen saatlerde göl üzerinde kalan vatandaşlar gönüllerince eğleniyor.

"HOLLANDA'DAN GELDİM BURA VE BAYILDIM"

Yurt dışından gelen Buse Odabaş, "Çıldır Gölü bir harika. Hollanda'dan geldim bura ve bayıldım" dedi.