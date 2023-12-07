Çıldır Gölü buz tutmaya başladı! Atlı kızak ne zaman başlayacak?

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor. Çıldır Gölü de kısmen buz tuttu. Peki gölde atlı kızaklar ne zaman başlayacak? Detayları A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.

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