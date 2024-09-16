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Çıkan yangında mahalleli sokağa döküldü!

Çıkan yangında mahalleli sokağa döküldü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.09.2024 23:27
Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Camili Mahallesi’nde yerleşim alanına yakın otluk alanda çıkan yangın paniğe sebep oldu. Mahalleliyi sokağa döken yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
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Çıkan yangında mahalleli sokağa döküldü!
Çıkan yangında mahalleli sokağa döküldü!
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