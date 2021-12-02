Çığlıkları sokağı inletti kimse yardım etmedi! İstanbul'da kadına şiddet

Türkiye'de her gün yaşanan kadına şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da bir kişi, sokak ortasında araba içinde bulunan kadını önce küfür yağdırdı sonra ise defalarca tokatladı. Yoldan geçen vatandaşlar ise olaya müdahale etmedi. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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