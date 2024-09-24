24 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Çiğli Belediyesi’nde çöp krizi

Çiğli Belediyesi’nde çöp krizi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.09.2024 16:21
Maaşlarını alamayan işçiler iş bıraktı. Eylem nedeni ile sokaklarda çöp dağları oluştu. Çiğli ilçesindeki kötü koku ve çöpler hastalıklara davetiye çıkaracak boyutlara ulaştı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çiğli Belediyesi’nde çöp krizi
Çiğli Belediyesi’nde çöp krizi
Ben polis olup şehit olacağım diyordu
"Ben polis olup şehit olacağım diyordu"
Virajda bariyere çarpan motosikletli...
Virajda bariyere çarpan motosikletli...
Söke Pamuğu AB’den tescil aldı
Söke Pamuğu AB’den tescil aldı
En güzel simit hangi şehre ait?
En güzel simit hangi şehre ait?
Bu yolda bir terslik var! Trafikten kaçan ters yola giriyor
Bu yolda bir terslik var! Trafikten kaçan ters yola giriyor
Keşke ben ölseydim
"Keşke ben ölseydim"
Bu kez kedi değil tavşan girdi
Bu kez kedi değil tavşan girdi
Dehşet anları! Börekçiyi pompalı tüfekle vurdular
Dehşet anları! Börekçiyi pompalı tüfekle vurdular
İşte Veysel Yorulmaz’ın son anları!
İşte Veysel Yorulmaz’ın son anları!
Şok diyet hayatınızı tehlikeye sokuyor
Şok diyet hayatınızı tehlikeye sokuyor
Milyoner’e katılan Ceren’in hikayesi hüzne boğdu
Milyoner’e katılan Ceren’in hikayesi hüzne boğdu
Daha Fazla Video Göster