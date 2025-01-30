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Çiğ köftecide işlenen cinayetle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Çiğ köftecide işlenen cinayetle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.01.2025 17:36
İstanbul Küçükçekmece'de bulunan bir çiğ köfte salonunda iddiaya göre Can Sertaç Baran arkadaşlarıyla birlikte bir çiğ köfte yemek için arkadaşlarıyla birlikte bir çiğ köfte dükkanına gelmişti. Bir süre dükkanın önünde sohbet eden Baran, Emirhan D. ve arkadaşları bir süre dükkanının önünde sohbet ettikten sonra içeri girmişti. Emirhan D. yanında bulunan silahıyla arkadaşı Can Sertaç Baran'ı vurarak öldürmüştü. Olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde şahısların dükkana giriş anları görülüyor.
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Çiğ köftecide işlenen cinayetle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı
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