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Çiftliği basıp, eşeği bıçaklayarak, atları zehirleyerek öldürdüler

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 13.07.2024 16:11
Kayseri'nin İncesu ilçesinde, iddiaya göre, eski ortağının çiftliğini basan şahıslar, bir eşeği canlı canlı keserken 5 atı da zehirleyerek öldürdü. Dehşet anları çiftliğin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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