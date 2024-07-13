Çiftliği basıp, eşeği bıçaklayarak, atları zehirleyerek öldürdüler

Kayseri'nin İncesu ilçesinde, iddiaya göre, eski ortağının çiftliğini basan şahıslar, bir eşeği canlı canlı keserken 5 atı da zehirleyerek öldürdü. Dehşet anları çiftliğin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.