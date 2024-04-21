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Çiftliğe gidince hayatının şokunu yaşadı! Kurtlar paramparça etti

İHA
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Giriş: 21.04.2024 12:56
Kırşehir'de besicilik yapan Ali Eroğlu, çiftliğine gittiğinde gördüğü manzara karşısında gözlerine inanamadı. Mandıraya giren Eroğlu hayatının şokunu yaşadı.
Hayatının şokunu yaşadı: Parçalarını buldum HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI: PARÇALARINI BULDUM

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