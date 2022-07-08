08 Temmuz 2022, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Çifte cinayette yeni detaylar ortaya çıktı! Avukat ve müvekkilini katletmişti
Abdullah Türkoğlu İstanbul'da davalı olduğu Öznur Tufan ve Avukat Servet Bakırtaş'ı vahşice katletmişti. Akıllara durgunluk veren korkunç çifte cinayette yeni detaylar ortaya çıktı.