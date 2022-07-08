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Çifte cinayette yeni detaylar ortaya çıktı! Avukat ve müvekkilini katletmişti

DHA
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Giriş: 08.07.2022 09:27
Abdullah Türkoğlu İstanbul'da davalı olduğu Öznur Tufan ve Avukat Servet Bakırtaş'ı vahşice katletmişti. Akıllara durgunluk veren korkunç çifte cinayette yeni detaylar ortaya çıktı.
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