Çifte cinayet şüphesi! Mezarları açılıp inceleme yapılacak

53 yaşındaki Mehmet Yörük'ün cinayete kurban gittiği canlı yayında gelen itirafla ortaya çıkmıştı. Katil zanlısının kendi karısını da öldürmüş olma ihtimali için de resmi süreç başladı. Mezarının açılaması artık an meselesi.

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