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Çifte cinayet şüphesi! Mezarları açılıp inceleme yapılacak

Çifte cinayet şüphesi! Mezarları açılıp inceleme yapılacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.09.2024 12:56
53 yaşındaki Mehmet Yörük'ün cinayete kurban gittiği canlı yayında gelen itirafla ortaya çıkmıştı. Katil zanlısının kendi karısını da öldürmüş olma ihtimali için de resmi süreç başladı. Mezarının açılaması artık an meselesi.
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