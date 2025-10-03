Çiftçiden bahçesini talan eden domuza tebessüm ettiren tepki

03 Ekim 2025, Cuma

Giriş: 03.10.2025 01:21
Bahçesini talan eden domuzu uzaklaştırmak için geceleri de nöbet tutan Yıldız, başarılı olamayınca bahçesini talan eden domuza tepki gösterdi. Yıldız'ın, "Sen yine mi başıma musallat oldun? Bak domuz, sana sosyal medyadan sesleniyorum, benden uzak durmadığın müddetçe kalemini kıracağım. Emeklerimize zarar veriyorsun. Senin işin gücün yok mu? Git dağ taş dolu oralarda çalış" sözleri tebessüm ettirdi.
