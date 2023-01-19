19 Ocak 2023, Perşembe
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“Çift kapı” taktiğiyle kabus oldu! Sürekli taksiye biniyor ama hiç ücret ödemiyor
İstanbul'da taksicileri evine yakın noktaya götüren bir kişi, aynı yöntemle sürekli dolandırıcılık yapıyor. Evden para alacağını söyleyerek ara sokak girişinde taksiciyi bekleten şahıs, ziline basar gibi yaptığı binanın yanındaki aradan kaçarak uzaklaşıyor. Taksi şoförlerinin aynı yöntemle defalarca düştüğü o tuzak kamerada.