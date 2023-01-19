“Çift kapı” taktiğiyle kabus oldu! Sürekli taksiye biniyor ama hiç ücret ödemiyor

İstanbul'da taksicileri evine yakın noktaya götüren bir kişi, aynı yöntemle sürekli dolandırıcılık yapıyor. Evden para alacağını söyleyerek ara sokak girişinde taksiciyi bekleten şahıs, ziline basar gibi yaptığı binanın yanındaki aradan kaçarak uzaklaşıyor. Taksi şoförlerinin aynı yöntemle defalarca düştüğü o tuzak kamerada.