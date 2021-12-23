Çift başlı buzağı görenler gözlerine inanamadı!

Brezilya'da bir çiftçi ahıra girdiğinde gözlerine inanamadı. Hamile olan ineğinin doğum yaptığını gören adam yerde yatan buzağıyı görünce ahırdan fırlayarak hemen telefona sarıldı. Yetkilileri arayan çiftçi yeni doğan buzağının videosunu çekip sosyal medyada paylaştı.