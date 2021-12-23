23 Aralık 2021, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Çift başlı buzağı görenler gözlerine inanamadı!
Brezilya'da bir çiftçi ahıra girdiğinde gözlerine inanamadı. Hamile olan ineğinin doğum yaptığını gören adam yerde yatan buzağıyı görünce ahırdan fırlayarak hemen telefona sarıldı. Yetkilileri arayan çiftçi yeni doğan buzağının videosunu çekip sosyal medyada paylaştı.