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Çiçekle kaplı arazide tilkinin av mesaisi görüntülendi

AA
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Giriş: 01.07.2024 16:43
Ardahan'ın Hanak İlçesinde bir tilki, çiçeklerle kaplı arazide yiyecek ararken görüntülendi.
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Tilkinin av mesaisi görüntülendi
Tilkinin av mesaisi görüntülendi
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