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Çiçekçilerde Anneler Günü yoğunluğu | Anneler Günü'nde çiçekçiler açık mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.05.2021 14:25
Güncelleme:08.05.2021 14:36
Bu yıl koronavirüs sebebiyle Anneler Günü'nün vazgeçilmez hediyesi çiçeklere ilgi arttı. Koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamasından bu hafta muaf olan çiçekçilerde Anneler Günü günü mesaisi sürüyor. Çiçekçiler verilen siparişleri vaktinde yetiştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer detayları canlı yayında aktardı.
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