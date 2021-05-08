Çiçekçilerde Anneler Günü yoğunluğu | Anneler Günü'nde çiçekçiler açık mı?

Bu yıl koronavirüs sebebiyle Anneler Günü'nün vazgeçilmez hediyesi çiçeklere ilgi arttı. Koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamasından bu hafta muaf olan çiçekçilerde Anneler Günü günü mesaisi sürüyor. Çiçekçiler verilen siparişleri vaktinde yetiştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer detayları canlı yayında aktardı.