Çiçekçi: Ölene kadar unutmayacağım bir siparişti

TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında, makine mühendisi Zahide Güçlü Ekici, evlilik yıl dönümünde eşinin gönderdiği çiçeği almak için nizamiyeye gittiği sırada şehit oldu. O çiçeği TUSAŞ'a getirip Ekici’ye teslim eden çiçekçi konuştu. Özdemir, "hayatımın en acı siparişiydi, ölene kadar unutmayacağım." dedi.

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