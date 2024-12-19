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Çiçek bahçesi değil karnabahar tarlası: Rengarenk karnabaharların hasadı yapıldı

Çiçek bahçesi değil karnabahar tarlası: Rengarenk karnabaharların hasadı yapıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.12.2024 20:21
Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs ilçesi Devlet Hastanesi yanında yer alan tarım alanında renkli karnabahar hasat etkinliği düzenlendi. Etkinlikte konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Türkiye’de 2023 yılı üretim sezonunda 1 milyon 120 bin 34 dekar alanda 3 milyon 491 bin 127 ton kışlık sebze (Beyaz baş lahana, kırmızı baş lahana, karalahana, karnabahar, ıspanak, pırasa ve turp) üretiminin yapıldığını hatırlattı.
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Çiçek bahçesi değil karnabahar tarlası: Rengarenk karnabaharların hasadı yapıldı
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