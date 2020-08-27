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CHP’li yönetimin Kadıköy’de 21 yıllık karnesi

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Giriş: 27.08.2020 16:55
Güncelleme:27.08.2020 17:07
İstanbul’un en eski ilçelerinden biri Kadıköy. Anadolu Yakası’nın en büyük yerleşim yerlerinden... 21 mahalleden oluşan ilçenin nüfusu yaklaşık 500 bin… Seçmen sayısı ise 372 bin kişi. Peki CHP’li yönetimler Kadıköy’de ne yaptı? Vatandaşı nasıl isyan ettirdi? Kadıköy Belediyesi’ni 21 yıldır yöneten Cumhuriyet Halk Partili başkanların performansı analiz haberimizde…

İstanbul'un en eski ilçelerinden biri Kadıköy. Anadolu Yakası'nın en büyük yerleşim yerlerinden... 21 mahalleden oluşan ilçenin nüfusu yaklaşık 500 bin… Seçmen sayısı ise 372 bin kişi. Peki CHP'li yönetimler Kadıköy'de ne yaptı? Vatandaşı nasıl isyan ettirdi? Kadıköy Belediyesi'ni 21 yıldır yöneten Cumhuriyet Halk Partili başkanların performansı analiz haberimizde…

CHPli Kadıköy Belediyesinden vatandaşı isyan ettiren karar! Bisiklet yolu park yeri oldu CHP'Lİ KADIKÖY BELEDİYESİ'NDEN VATANDAŞI İSYAN ETTİREN KARAR! BİSİKLET YOLU PARK YERİ OLDU
HDPnin başlattığı illegal eylem CHP’li Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı tarafından desteklenmiş! HDP'NİN BAŞLATTIĞI İLLEGAL EYLEM CHP'Lİ KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANI ŞERDİL DARA ODABAŞI TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ!

CHP'nin Kadıköy’de 21 yıllık karnesi
CHP'nin Kadıköy’de 21 yıllık karnesi
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