CHP’li yönetimin Kadıköy’de 21 yıllık karnesi

İstanbul’un en eski ilçelerinden biri Kadıköy. Anadolu Yakası’nın en büyük yerleşim yerlerinden... 21 mahalleden oluşan ilçenin nüfusu yaklaşık 500 bin… Seçmen sayısı ise 372 bin kişi. Peki CHP’li yönetimler Kadıköy’de ne yaptı? Vatandaşı nasıl isyan ettirdi? Kadıköy Belediyesi’ni 21 yıldır yöneten Cumhuriyet Halk Partili başkanların performansı analiz haberimizde…

İstanbul'un en eski ilçelerinden biri Kadıköy. Anadolu Yakası'nın en büyük yerleşim yerlerinden... 21 mahalleden oluşan ilçenin nüfusu yaklaşık 500 bin… Seçmen sayısı ise 372 bin kişi. Peki CHP'li yönetimler Kadıköy'de ne yaptı? Vatandaşı nasıl isyan ettirdi? Kadıköy Belediyesi'ni 21 yıldır yöneten Cumhuriyet Halk Partili başkanların performansı analiz haberimizde…