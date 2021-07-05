05 Temmuz 2021, Pazartesi
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CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer sürgüne yolladı
Göreve geldiği günden itibaren işten çıkarma ve mobbingleriyle gündeme gelen CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve ekibi yine kendisine yakışanı yaptı. Seçer, 2 yıldır mobinge ve psikolojik şiddete maruz kalan kadın büro çalışanını, oturduğu sitenin önüne süpürgeli temizliğe gönderdi.