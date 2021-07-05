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CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer sürgüne yolladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.07.2021 09:48
Güncelleme:05.07.2021 09:49
Göreve geldiği günden itibaren işten çıkarma ve mobbingleriyle gündeme gelen CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve ekibi yine kendisine yakışanı yaptı. Seçer, 2 yıldır mobinge ve psikolojik şiddete maruz kalan kadın büro çalışanını, oturduğu sitenin önüne süpürgeli temizliğe gönderdi.
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