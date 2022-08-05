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CHP'li İBB'nin yeni aldığı bir metrobüs daha arıza yaptı! Motorundan dumanlar yükseldi

İHA
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Giriş: 05.08.2022 14:14
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşı yolda bırakan metrobüslerine bir yenisi daha eklendi. Yeni alınan metrobüsün motorundan çıkan dumanlar yolcuların korku dolu anlar yaşamasına neden oldu.
Yeni alınan metrobüs arıza yaptı
Yeni alınan metrobüs arıza yaptı
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