05 Ağustos 2022, Cuma
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CHP'li İBB'nin yeni aldığı bir metrobüs daha arıza yaptı! Motorundan dumanlar yükseldi
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşı yolda bırakan metrobüslerine bir yenisi daha eklendi. Yeni alınan metrobüsün motorundan çıkan dumanlar yolcuların korku dolu anlar yaşamasına neden oldu.