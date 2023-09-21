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CHP'li İBB'nin otoparkında skandal görüntüler! Stoklanan onlarca sıfır araç görüntülendi

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Giriş: 21.09.2023 01:32
Görevi İstanbul’un park sorununu çözmek olan İSPARK, artık stokçuların deposu haline geldi. Otomotiv piyasasında sıfır araçların sıkıntısının yaşandığı günlerde Seyrantepe'deki İBB'ye ait olan katlı otoparkta onlarca sıfır araç görüntülendi. Sıfır araçların bulunduğu katların firmalara kiralandığı iddia edilirken araçların yanına vatandaşların araçlarının park edilmesine izin verilmediği öne sürüldü.
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