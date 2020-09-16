CHP'li İBB'nin Büyükçekmece'de vatandaşa yol çilesi! Böyle tepki gösterdi: Virüs değil yol öldürecek!

İstanbul Büyükçekmece'de oturanlar isyan ediyor. CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi 6 ay önce Fırat yolu üzerinde yaptığı çalışma sonrası yolu asfaltlamaması sebebiyle toz ve dumandan mahalleden geçmek neredeyse imkansız. Durumdan şikayetçi olan mahalle sakinleri şimdi yardım bekliyor. Detayları A Haber muhabiri Melis Coşan detayları aktardı.

İstanbul Büyükçekmece'de oturanlar isyan ediyor. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi 6 ay önce Fırat yolu üzerinde yaptığı çalışma sonrası yolu asfaltlamaması sebebiyle toz ve dumandan mahalleden geçmek neredeyse imkansız. Durumdan şikayetçi olan mahalle sakinleri şimdi yardım bekliyor. Detayları A Haber muhabiri Melis Coşan detayları aktardı.

VİRÜS DEĞİL BU YOL ÖLDÜRECEK

Vatandaş "Beni virüs öldürmeyecek bu yol öldürecek" ifadeleriyle CHP'li belediyeye tepki gösterdi.