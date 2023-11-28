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CHP'li İBB'den kadın çalışanlara büyük saygısızlık! Balık istifi gibi kamyonet kasasında taşındılar: Yazıklar olsun

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Giriş: 28.11.2023 12:32
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde çalıştırdığı kadınları, balık istifi gibi kamyonetin kasasında taşıdı. Çalışanlara yapılan bu saygısızlık, trafikteki başka bir araç tarafından kayıt altına alındı. Olaya tepki gösteren sürücü, "Hayvan bile böyle taşınmaz, bu mu kadına, analara bizim saygımız” dedi.
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