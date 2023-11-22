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CHP'li İBB'den İstanbul'da suya yüzde 15 oranında zam.

A Haber
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Giriş: 22.11.2023 16:44
Son dakika haberine göre İstanbul'da suya yüzde 15 oranında zam yapıldı. CHP'li İBB yönetimi yüzde 48 oranında zam talep etmişti.

İstanbul’da suya yüzde 15 oranında zam
İstanbul'da suya yüzde 15 oranında zam
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