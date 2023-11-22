22 Kasım 2023, Çarşamba
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CHP'li İBB'den İstanbul'da suya yüzde 15 oranında zam.
Son dakika haberine göre İstanbul'da suya yüzde 15 oranında zam yapıldı. CHP'li İBB yönetimi yüzde 48 oranında zam talep etmişti.