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CHP'li İBB'den büfe işletmecisine kira şoku

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Giriş: 09.04.2021 11:31
Güncelleme:09.04.2021 11:31
CHP'li İBB, Şişhane'deki bir büfenin 2 bin lira olan kirasını 15 bin liraya çıkardı. Esnaf eren kara ise karşılaştığı durum karşısında ne yapacağını şaşırdı.

İBB, büfe kirasını önce 7 bin sonra 15 bin lira yaptı. Esnaf neye uğradığını şaşırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi büfe işletmecisi Eren Kara'yı mağdur etti.

Kara, "Ben ailemle burada bir ekmek yiyorum. 10 seneden beri buradayım. Ama bu yapılmaması gereken bir şey. Yani bize buradan çıkın demek isteniyor. En son gittiğim zaman kanuni yola başvurmak istiyorum ben dedim. O zaman bizim sizi oradan çıkartma hakkımız doğuyor bunu da bilesiniz, sakın çalıştırmayın orayı dedi." ifadelerini kullandı.

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