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CHP'li İBB vatandaşı yolda bıraktı! Vatandaşı çekici kurtardı

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Giriş: 25.01.2022 11:00
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarını dikkate almayan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi vatandaşı bir kez daha yarı yolda bıraktı. Arnavutköy'de yolda kalan vatandaşları çekici taşıdı. O anları kayıt altına alan bir vatandaş, "İstanbul'un halini göster" diye isyan etti.
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