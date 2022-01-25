25 Ocak 2022, Salı
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CHP'li İBB vatandaşı yolda bıraktı! Vatandaşı çekici kurtardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarını dikkate almayan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi vatandaşı bir kez daha yarı yolda bıraktı. Arnavutköy'de yolda kalan vatandaşları çekici taşıdı. O anları kayıt altına alan bir vatandaş, "İstanbul'un halini göster" diye isyan etti.