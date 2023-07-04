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CHP’li İBB seyirci kaldı! Tarihi mezarlıkta içler acısı görüntü

İHA
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Giriş: 04.07.2023 09:11
Güncelleme:04.07.2023 09:12
İstanbul’da Silivrikapı Mezarlığı'ndaki yüzlerce mezar taşının madde bağımlısı kişiler tarafından kırıldığı ortaya çıktı. Vatandaşlar, daha önce defalarca İBB'ye ve Mezarlıklar Müdürlüğüne şikayette bulunduklarını ancak herhangi bir önlem alınmadığını söyledi.
Tarihi mezarlıkta içler acısı görüntü
Tarihi mezarlıkta içler acısı görüntü
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