CHP’li İBB seyirci kaldı! Tarihi mezarlıkta içler acısı görüntü

İstanbul’da Silivrikapı Mezarlığı'ndaki yüzlerce mezar taşının madde bağımlısı kişiler tarafından kırıldığı ortaya çıktı. Vatandaşlar, daha önce defalarca İBB'ye ve Mezarlıklar Müdürlüğüne şikayette bulunduklarını ancak herhangi bir önlem alınmadığını söyledi.