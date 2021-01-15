CHP'li İBB Pendik'teki otoparkı yapmayı unuttu!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Pendik'teki 930 araçlık otoparkı yarım bıraktı. Yüzde 80'i tamamlanan projeyi kaderine terk etti.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Pendik'teki 930 araçlık otoparkı yarım bıraktı. Yüzde 80'i tamamlanan projeyi kaderine terk etti.

İBB yine görevini yapmadı. Yüzde 80'i tamamlanan otoparkın, inşaatını yarım kaldı.

2017 yılında Pendik'te otopark sorununu çözmek için proje başlatıldı. İnşaatın yüzde 80'i AK Parti döneminde tamamlandı ancak; CHP'li İBB yönetimi projeyi devam ettirmedi.

Pendik Belediyesi projenin devam ettirilmesi için İBB'ye başvurdu ancak bir yanıt alamadı.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin projenin kendilerine devredilmesini istiyor.