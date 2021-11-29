29 Kasım 2021, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
CHP'li İBB çözüm bulamıyor İstanbullular her gün aynı çileyi çekiyor!
Sabah işe gitmek için yola çıkan İstanbullular, yine metrobüs kuyruklarıyla karşılaştı. Altunizade metrobüse uzanan kuyruk, durağın dışından yol kenarına kadar taştı. Neredeyse haftanın her günü yaşanan bu durum İstanbulluları çileden çıkardı. Vatandaşlar şikayetlerini İBB'ye iletse de belediye 3 yıldır herhangi bir çözüm bulamadı.