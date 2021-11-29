29 Kasım 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları CHP'li İBB çözüm bulamıyor İstanbullular her gün aynı çileyi çekiyor!

CHP'li İBB çözüm bulamıyor İstanbullular her gün aynı çileyi çekiyor!

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.11.2021 10:45
Sabah işe gitmek için yola çıkan İstanbullular, yine metrobüs kuyruklarıyla karşılaştı. Altunizade metrobüse uzanan kuyruk, durağın dışından yol kenarına kadar taştı. Neredeyse haftanın her günü yaşanan bu durum İstanbulluları çileden çıkardı. Vatandaşlar şikayetlerini İBB'ye iletse de belediye 3 yıldır herhangi bir çözüm bulamadı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
O Ses’e damga vurdu!
O Ses'e damga vurdu!
Altunizade metrobüs durağı yine kilit
Altunizade metrobüs durağı yine kilit
Ulaşıma fırtına engeli!
Ulaşıma fırtına engeli!
Avcılığın ‘en alçak’ şekli!
Avcılığın ‘en alçak’ şekli!
Ürküten manzara! Teker teker çöküyor
Ürküten manzara! Teker teker çöküyor
Önünde ilerleyen hafif ticari araca çarptı
Önünde ilerleyen hafif ticari araca çarptı
Sezer Öztürk tutuklandı!
Sezer Öztürk tutuklandı!
ABD’ye uçağın iniş takımlarında geldi
ABD’ye uçağın iniş takımlarında geldi
Üsküdar’da hareketli saatler! Sahilde bulundu
Üsküdar'da hareketli saatler! Sahilde bulundu
36 il için kar alarmı!
36 il için kar alarmı!
İstanbul’da sabah trafiği!
İstanbul'da sabah trafiği!
Köy yolları kapandı
Köy yolları kapandı
Daha Fazla Video Göster