CHP'li Eynesil Belediyesi'nden yaşlı kadına şiddet! Hastanelik edene kadar dövdüler

Giresun'da akılalmaz bir kadına şiddet olayı yaşandı. İddiaya göre şiddeti gerçekleştirenler CHP'li bir belediyenin çalışanlarıydı. Parka dezenfektan koyulmasını isteyen yaşlı kadın ve iki yakını feci şekilde darp edilerek hastanelik edildi. Öyle ki yaşlı kadının yüzü tanınmayacak hale geldi.

Parka dezenfektan koyulmasını istediler, CHP'li belediyenin çalışanları tarafından tekme-tokat dövülüp hastanelik edildiler. Giresun'un Eynesil ilçesinde yaşayan bir yaşlı kadın torunlarıyla birlikte evlerinin yakınındaki parka gitti. Parkta dezenfektan olmadığını fark eden yaşlı kadın oğluna belediyeyi aramasını söyledi.

Oğlu belediyeyi arayınca telefonu açan yetkili ile aralarında tartışma çıktı.

Bunun üzerine belediyeden yaklaşık on kişi parka gelip yaşlı kadının oğlunu darp etmeye başladı.

Oğlunu eynesil belediye çalışanlarının elinden almaya çalışan yaşlı kadında da tekme ve yumruklarla darp edilerek hastanelik edildi.

BU KADAR VİCDANSIZLIK OLUR MU?

Belediye çalışanlarının saldırı anlarını anlatan mağduır kadın; "Oğlumun yanında 2 tane yavrusu vardı. Yavrularının yanında oğlumu darpettiler! Evlatlarının yanında çocuğumu dövdüler. Bu vicdana sığar mı?" ifadelerini kullandı.

Araya girmeye çalışan gelinlerinin de saldırganlar tarafından şiddete maruz bırakıldığını söyleyen yaşlı kadın ve çocukları saldırganlardan şikayetçi oldu.