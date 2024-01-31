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CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nin ölüm villaları | Her gün yeni bir skandal! Yapıları şehit mezarlarının üstüne dikmişler

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Giriş: 31.01.2024 12:08
Büyükçekmece'de rüşvet iddiası karşılığında yapımına göz yumulan temelsiz 144 villa inşaatında 2022 yılında 4 cesede ait kemik bulunduğu ortaya çıktı. Bu gelişme sonrası İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nce inşaatın durdurma kararı verildiği öğrenildi.
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