31 Mayıs 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nde 39 milyon TL'lik vurgun! 11 belediye çalışanı hakkında soruşturma

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nde 39 milyon TL'lik vurgun! 11 belediye çalışanı hakkında soruşturma

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.05.2021 10:51
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi büyük bir yolsuzluk skandalıyla gündeme geldi. Belediyenin yol yapım ve onarım işlerini verdiği şirkete hiçbir çalışma yapmamasına rağmen tam 39 milyon 600 bin lira ödeme yapıldığı ortaya çıktı. 11 belediye çalışanının karıştığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ortalık karıştı! Polis lastiklerine ateş açtı
Ortalık karıştı! Polis lastiklerine ateş açtı
Her yerde aranıyordu! Korkunç son
Her yerde aranıyordu! Korkunç son
Kritik korona listesinde Türkiye detayı!
Kritik korona listesinde Türkiye detayı!
İBB'den yine bir dikey bahçe operasyonu
İBB'den yine bir dikey bahçe operasyonu
İstanbul'da suya yüzde 50 zam yolda!
İstanbul'da suya yüzde 50 zam yolda!
Timsahın midesinden mucize çıktı!
Timsahın midesinden mucize çıktı!
Piyasa değeri 3 milyon 350 bin lira!
Piyasa değeri 3 milyon 350 bin lira!
CHP'li belediyede 39 milyon TL'lik vurgun!
CHP'li belediyede 39 milyon TL'lik vurgun!
İstanbul'da trafik yoğunluğu
İstanbul'da trafik yoğunluğu
Halk TV’nin çay üreticisi diye tanıttığı kişi...
Halk TV’nin çay üreticisi diye tanıttığı kişi...
Kocaeli TEM'de zincirleme kaza
Kocaeli TEM'de zincirleme kaza
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Daha Fazla Video Göster