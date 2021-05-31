CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nde 39 milyon TL'lik vurgun! 11 belediye çalışanı hakkında soruşturma

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi büyük bir yolsuzluk skandalıyla gündeme geldi. Belediyenin yol yapım ve onarım işlerini verdiği şirkete hiçbir çalışma yapmamasına rağmen tam 39 milyon 600 bin lira ödeme yapıldığı ortaya çıktı. 11 belediye çalışanının karıştığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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