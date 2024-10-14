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CHP'li belediyeden parsel parsel çevre katliamı! Kazdağları talanına bir yenisi daha

CHP'li belediyeden parsel parsel çevre katliamı! Kazdağları talanına bir yenisi daha

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Giriş: 14.10.2024 17:44
CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve CHP'li Edremit Belediyesi el ele 'çevre hassasiyetini' gözden gelerek skandal bir karara imza attı. CHP'li meclis üyelerinin oylarıyla Kazdağları'nda binlerce zeytin ağacının bulunduğu parseller kanuna aykırı olarak imara açıldı.
CHP’li belediyeden parsel parsel çevre katliamı!
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