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CHP'li belediyede aylardır sular akmıyor! Vatandaşlar A Haber canlı yayınında isyan etti |Video

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Giriş: 12.06.2020 13:16
Güncelleme:12.06.2020 13:17
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde CHP'li belediyeye bağlı iki mahalle, uzun süredir susuzluk çekiyor. Sürekli su sıkıntısı yaşayan kent sakinleri, deyim yerindeyse isyan bayrağını çekmiş durumda. 3 aydır mahallelerine su gemediğini söyleyen vatandaşlar tepkili... Yılın 4 ayı suların akmadığını söyleyen vatandaşlar, seçim zamanı 'tüm sorununuzu çözeceğim su sorununuzu halledeceğim' diyen CHP'li başkana isyan etti.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde CHP'li belediyeye bağlı iki mahalle, uzun süredir susuzluk çekiyor. Sürekli su sıkıntısı yaşayan kent sakinleri, deyim yerindeyse isyan bayrağını çekmiş durumda. 3 aydır mahallelerine su gemediğini söyleyen vatandaşlar tepkili... Yılın 4 ayı suların akmadığını söyleyen vatandaşlar, seçim zamanı 'tüm sorununuzu çözeceğim su sorununuzu halledeceğim' diyen CHP'li başkana isyan etti.

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