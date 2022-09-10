10 Eylül 2022, Cumartesi
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CHP'li Başkan Tunç Soyer Osmanlı'yı hedef aldı! İzmir'i işgal eden Yunanı değil Osmanlı'yı suçladı
İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümünde Osmanlı'yı hedef alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e MHP lideri Devlet Bahçeli ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi. Bahçeli Tunç Soyer'in sözlerini "Tedavisi imkansız devşirme hastalığı" olarak nitelendirirken; Ömer Çelik ise Tunç Soyer'in sözlerini şuursuzluk olarak değerlendirdi. Peki Tunç Soyer’in amacı neydi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve tarihçi Doç. Dr. Halil Özşavlı değerlendirdi.