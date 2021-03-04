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CHP’li Başkan Osmanlı tuğralı saati kaldırttı! Osmanlı tuğralı saat neden kaldırıldı?

A Haber
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Giriş: 04.03.2021 11:37
Güncelleme:04.03.2021 11:39
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Gazipaşa-Alanya Havalimanı kavşağında bulunan Osmanlı tuğrası figürlü saat, belediye tarafından kaldırıldı. Detayları A Haber muhabiri Yasin Anzerli aktardı. MHP Gazipaşa İlçe Başkanı Numan Terzi, belediye başkanına seslenerek "buranın bir Osmanlı kasabası olduğunu söyleyerek tarih bilgisinin de zayıf olduğunu gösterdi. Burası Türk yurdu değilse neresi acaba burası diye sayın Belediye Başkanına sormak lazım. Yoksa burası bir Yunan kasabası mı? Yoksa burası bir Ermeni kasabası mı diye Belediye Başkanına sormak lazım." dedi.

İlçede günlerdir tartışmalara neden oldu. Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Gazipaşa-Alanya Havalimanı kavşağında bulunan Osmanlı tuğrası figürlü saat, belediye tarafından kaldırıldı. Detayları A Haber muhabiri Yasin Anzerli aktardı.

TÜRK YURDU DEĞİLSE NERESİ?

MHP Gazipaşa İlçe Başkanı Numan Terzi A Haber canlı yayınında şu açıklamaları yaptı: Tuğralı saatimiz 2016 yılında dönemin AK Parti Belediye Başkanı Sayın Adil Çelik tarafından yaptırılmıştı. Bundan yaklaşık 3-4 ay önce Sayın Belediye Başkanı tarafından bir akşam vakti tuğranın tamir edileceği iddiasıyla sökülmüştür. İlçemizin böyle bir tartışma konusuyla gündeme gelmesine üzüldük. Bizim gönlümüz isterdi ki ilçemizin doğası insanı ve havasıyla sessiz cennet olarak adlandırdığımızın ilçemizin belediye başkanımızın vizyonuyla projeleriyle ilçemizin adının anılmasının isterdik ama sayın Belediye Başkanımız buranın bir Osmanlı kasabası olduğunu söyleyerek tarih bilgisinin de zayıf olduğunu gösterdi. İlk önce tuğranın ne olduğunu anlaması gerekir. Burası Türk yurdu değilse neresi acaba burası diye sayın Belediye Başkanına sormak lazım. Yoksa burası bir Yunan kasabası mı? Yoksa burası bir Ermeni kasabası mı diye Belediye Başkanına sormak lazım.

CHPli belediye Osmanlı tuğrasını kaldırdı CHP'Lİ BELEDİYE OSMANLI TUĞRASINI KALDIRDI

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