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CHP'den kadrolaşma itirafı

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Giriş: 29.01.2021 14:54
Son dakika haberi... İBB'deki kadrolaşma CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas’ın itirafıyla gün yüzüne çıktı. 70 bin kişi İBB’de işe girmek için sıra beklerken, Nas’ın "100 kişi alınıyorsa CHP’den 35, İYİ Parti’den 15, diğerleri (HDP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti) 15” sözleri büyük tepki topladı. AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak da yaşanan olaya, "CHP'li İBB işe alımlarda liyakat gözetmeyip sadece partizanlık ve kayırmacılık yaptığını itiraf etti." diyerek tepki gösterdi. Son dakika haberi... İBB'deki kadrolaşma CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ın itirafıyla gün yüzüne çıktı. 70 bin kişi İBB'de işe girmek için sıra beklerken, Nas'ın "100 kişi alınıyorsa CHP'den 35, İYİ Parti'den 15, diğerleri (HDP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti) 15" sözleri büyük tepki topladı. AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak da yaşanan olaya, "CHP'li İBB işe alımlarda liyakat gözetmeyip sadece partizanlık ve kayırmacılık yaptığını itiraf etti." diyerek tepki gösterdi.
CHPli Özgür Nastan kadrolaşma itirafı! İBB’yi parsellediler CHP'Lİ ÖZGÜR NAS'TAN KADROLAŞMA İTİRAFI! İBB'Yİ PARSELLEDİLER
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CHP'den kadrolaşma itirafı
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