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CHP'de tüzük değişikliği kabulü!

CHP'de tüzük değişikliği kabulü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.09.2024 15:33
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 900 üzerinde oy çokluğu ile tüzük değişikliği kabul edildi. CHP'nin 20. Olağanüstü Kurultayı'nda kabul edilen tüzük değişikliğiyle bir kişi en fazla üç dönem üst üste milletvekili, belediye başkanı, belediye veya il genel meclis üyesi seçilebilecek.
CHP’de tüzük değişikliği kabulü!
CHP'de tüzük değişikliği kabulü!
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