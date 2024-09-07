CHP’de tüzük değişikliği kabulü!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 900 üzerinde oy çokluğu ile tüzük değişikliği kabul edildi. CHP'nin 20. Olağanüstü Kurultayı'nda kabul edilen tüzük değişikliğiyle bir kişi en fazla üç dönem üst üste milletvekili, belediye başkanı, belediye veya il genel meclis üyesi seçilebilecek.