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CHP'de Özel ve İmamoğlu krizi derinleşiyor! İzmir ile Çankaya yine paylaşılamadı

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Giriş: 28.01.2024 09:34
Tüm adayların açıklanması niyetiyle toplanan CHP Parti Meclisi'nde İzmir ve Çankaya adayları yine belirlenemedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında bilek güreşine sahne olan iki nokta için son ana kadar görüşmelerin yapıldığı ama yine de sonuç alınamadığı kaydedildi.
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