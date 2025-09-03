03 Eylül 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları CHP’de neler konuşuluyor? CHP'nin yeni yol haritası ne olacak?
CHP’de neler konuşuluyor? CHP’nin yeni yol haritası ne olacak?

CHP’de neler konuşuluyor? CHP'nin yeni yol haritası ne olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.09.2025 12:20
Dün mahkeme kararıyla CHP İstanbul İş Başkanı Özgür Çelik görevden uzaklaştırıldı ve kayyum olarak eski CHP nilletvekili Gürsel Tekin il başkanı olarak atandı. Olağanüstü toplanan CHP MYK Gürsel Tekin’i CHP’den ihraç etti. Peki CHP Genel Merkezi’nde neler konuşuluyor? CHP'nin yeni yol haritası ne olacak? Son gelişmeleri A Haber muhabiri Şener Çetin CHP Genel Merkez binasından aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’de neler konuşuluyor? CHP’nin yeni yol haritası ne olacak?
İzmir’de şoke eden görüntü!
İzmir’de şoke eden görüntü!
Her gece 6 saat su kesilecek
Her gece 6 saat su kesilecek
Görgü tanığı A Haber’e konuştu
Görgü tanığı A Haber’e konuştu
Şu an aktif bir yangın yok
"Şu an aktif bir yangın yok"
Nesli tükenmekte! Elazığ’da görüldü
Nesli tükenmekte! Elazığ'da görüldü
Baba-oğul yakaladı
Baba-oğul yakaladı
CHP’nin yeni yol haritası ne olacak?
CHP'nin yeni yol haritası ne olacak?
Cami avlusunda uygunsuz hareketler...
Cami avlusunda uygunsuz hareketler...
İzmir’de her gece 6 saat su kesilecek!
İzmir'de her gece 6 saat su kesilecek!
Okullarda istenen bağış paraları velileri isyan ettirdi
Okullarda istenen bağış paraları velileri isyan ettirdi
Sosyal medya düzenlemesi açıklaması
Sosyal medya düzenlemesi açıklaması
Kene vakalarıyla ilgili flaş sözler
Kene vakalarıyla ilgili flaş sözler
Daha Fazla Video Göster