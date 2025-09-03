CHP’de neler konuşuluyor? CHP’nin yeni yol haritası ne olacak?

Dün mahkeme kararıyla CHP İstanbul İş Başkanı Özgür Çelik görevden uzaklaştırıldı ve kayyum olarak eski CHP nilletvekili Gürsel Tekin il başkanı olarak atandı. Olağanüstü toplanan CHP MYK Gürsel Tekin’i CHP’den ihraç etti. Peki CHP Genel Merkezi’nde neler konuşuluyor? CHP'nin yeni yol haritası ne olacak? Son gelişmeleri A Haber muhabiri Şener Çetin CHP Genel Merkez binasından aktardı.

