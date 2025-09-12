CHP’de mutlak butlan mesaisi! Kasa kasa limon siparişi verildi

Şaibeli kurultay davasına yalnızca 3 gün var. Haliyle CHP kırmızı alarmda. Olası mutlak butlan kararına karşı sokak eylemleri de dahil tüm senaryolar masada. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze alınmaması için nöbet planları yapılıyor. Nedeni bilinmeyen bir şekilde Genel Merkez binasına kasa kasa limon sipariş edildiği söyleniyor. Delegelerin para itirafları da gelmeye devam ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN