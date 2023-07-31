CHP’de kurultay öncesi delege savaşları! En fazla delege İstanbul’da

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri ile değişimciler arasında devam eden çekişme, büyük kurultay öncesi "delege" savaşına dönecek. CHP kulislerinde, en fazla delegenin bulunduğu İstanbul'da desteği alan tarafın kurultayda elinin güçleneceği konuşuluyor. CHP'li kurmaylar ise örgütlere "rehavete kapılmayın" uyarısında bulunuyor.

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