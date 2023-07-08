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CHP'de koltuk mücadelesi

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Giriş: 08.07.2023 12:46
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez de bir mektup yazarak "Hiçbir yere gitmiyorum" mesajı verdi. Partililere seslenen CHP lideri, "Mücadelemizi eskisinden daha güçlü sürdürmek zorundayız." ifadeleriyle istifa etmeyeceğini ilan etti. Bu sıcak gündemi canlı yayın konuklarımız Prof. Dr. Zakir Yaşar ve Gazeteci Mustafa Ertekin ile detaylandırdık.
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