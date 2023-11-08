08 Kasım 2023, Çarşamba
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CHP’de kimler kara listeye alındı? Özgür Özel muhaliflerin üstünü çizecek mi?
Özgür Özel'in genel başkanlık koltuğuna oturması ile birlikte muhalif belediye başkanlarını aday gösterilmeme paniği sardı. CHP Genel Başkanı Özel'in aralarında Bülent Kerimoğlu, Battal İlgezdi ve Ali Kılıç'ın da olduğu isimlerin üstünü çizeceği iddia edildi.