CHP'de eski sevgili kıskançlığı iddiası! Gül Ustaer balkondan düştü mü atıldı mı?

Antalya'da 6 ay önce balkondan düştüğü iddiasıyla hastaneye kaldırılan Gül Ustaer halen yoğun bakımda. CHP'de aktif görev yapan Ustaer'in annesi konuştu. Kızını, CHP Kemer ilçe eski başkanının balkondan attığını iddia eden anne savcılığa suç duyurusunda bulundu.

CHP içindeki taciz ve tecavüz olaylarına bu kez de kıskançlık krizi eklendi. Gül Ustaer, Mustafa Akaydın'ın Antalya Büyükşehir Belediye başkanlığı döneminde başdanışman yardımcısı olarak görev yapmış geçtiğimiz dönem ise Kaş ilçe başkan adayı olmuştu.

Ustaer, 27 Haziran'da Kaş ilçesindeki evinin balkonunda bir buçuk metre yükseklikten beton zemine düşmüştü. Ağır yaralanan kadın 6 aydır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Aylar sonra sır perdesi aralandı. Annesi ve avukat Ustaer'in sevgilisi tarafından balkondan itildiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"KANLI ÇAMAŞIRLARI KİM NİYE YIKADI?"

Gül'ün annesi Fatma Ustaer, "Kızım, arkadaşıyla H.Ç. ile birlikte evdeydi. Sonrasında eve 2 erkek daha gelmiş. Anlattıklarına göre alkol almışlar ve ilerleyen saatlerde kızım dengesini kaybederek balkondan düşmüş. Bizim oralar ilaçlanmadığı için çok fazla sinek oluyor. Bu nedenle biz kesinlikle balkondaki sinekliğimizi açmıyoruz. Ancak o gün sinekliğin açık olduğunu söylediler. Bu nedenle ilk etapta zaten şüphelendim. Sonra kızımı hemen hastaneye götürdüklerini söylediler. Ama işin aslı öyle değilmiş. Sonrasında eve gittiğimde gördüm. Arkadaşı kanlı çamaşırları yıkamış, sermiş. yani çamaşır yıkayacak, valizlerini toplayacak kadar durmuşlar" ifadelerini kullandı.

Anne Usluer, ambulansın arandığını ama hemen iptal edildiğini de öne sürdü. Cinayete teşebbüs imasında bulundu.

O gün evde olanların CHP'de aktif görev yaptığını diğerlerinin de işin içinde olabileceğini iddia etti. Ayrıca kızının cinsel istismara maruz kaldığını da öne sürdü.